РИАМО - 17 июл. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил провести учет объемов вакцины от коронавирусной инфекции в стране, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такую работу проведут, чтобы спрогнозировать потребность в препаратах для прививочной кампании и сформировать запас вакцины.

Инвентаризацию проведут сотрудники министерства промышленности и торговли России и министерства здравоохранения страны.

В настоящее время в России зарегистрировано 3 вакцины от коронавируса - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Учет объемов вакцины от Covid‑19 проведут в РФ. Такую работу проведут, чтобы спрогнозировать потребность в препаратах для прививочной кампании и сформировать запас вакцины.

- В Москве за сутки скончались 102 пациента с Covid‑19. Всего с начала пандемии в городе умерли 24 275 зараженных.

- За сутки в Москве выздоровели 7643 Covid‑пациента. На ИВЛ в больницах находятся 588 пациентов с коронавирусом.

- 12 ковидных стационаров возвращаются к плановой работе в столице. В стационарах проводится специализированная санобработка, сотрудники проходят тестирование на Covid‑19.

- За сутки в России зарегистрировали 25 116 случае коронавируса. В Подмосковье выявили 2541 больных. В Москве - 4561.