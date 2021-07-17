РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 июл. ЗАГС подмосковных Люберец с начала текущего года оформил 8 тыс. документов, сообщает пресс-служба Главного управления ЗАГС Московской области.

Помимо регистрации брака, органы ЗАГС производят государственную регистрацию рождения, расторжения брака, смерти, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени. Всего есть 7 видов актов гражданского состояния.

В первом полугодии 2021 года произведена государственная регистрация более 8 тыс. записей актов гражданского состояния по 7 видам актов. Это на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Межрайонным управлением ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники в первом полугодии 2021 года выдано почти 3 тыс. повторных свидетельств.

Деятельность Межрайонного управления ЗАГС направлена на поддержку престижа семьи и брака, укрепления роли и авторитета семьи среди молодежи, радости материнства и уважения к старшему поколению.