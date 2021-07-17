РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 17 июл. Получено разрешение на строительство жилого дома на 480 квартир в микрорайоне Новые Котельники городского округа Котельники, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

«Разрешения на строительство получили 11 жилых объектов, в том числе 9 домов на 1755 квартир в селе Ям городского округа Домодедово, жилой дом на 480 квартир в квартале «Новые Котельники» в городском округе Котельники и жилой дом на 288 квартир в жилом районе «Одинцово-1» в Одинцовском городском округе», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Среди 18 нежилых объектов, получивших разрешения на строительство, можно отметить: производственное здание с административно-лабораторным корпусом в городском округе Дубна, детский сад на 60 мест в жилом районе «Одинцово-1», два фармацевтических складских комплекса на 31 км автодороги М-8 Холмогоры в Пушкинском городском округе и другие.