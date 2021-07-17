РИАМО - 17 июл. Прощание с рок-музыкантом, основателем группы «Звуки Му», актером Петром Мамоновым прошло в Донском монастыре столицы. Артиста проводили в последний путь громкими аплодисментами, сообщает Федеральное агентство новостей.

Попрощаться с артистом пришли его близкие и поклонники. После отпевания гроб с телом Мамонова погрузили в машину под громкие овации собравшихся. Похороны состоятся в подмосковной Верее, где Мамонов жил в последнее время вместе с супругой Ольгой.

Мамонов умер в возрасте 70 лет в медклинике в столичной Коммунарке. Более двух недель артист боролся с коронавирусной инфекцией.

Петр Мамонов был известным музыкантом и актером. Он снимался в фильмах «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Шапито-шоу», «Остров», «Царь» и других.

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