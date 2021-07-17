РИАМО - 17 июл. В столице прогнозируют в ближайшие 1-2 часа грозу, ливень, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, вероятность такой погоды сохранится до конца суток, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

В связи с непогодой водителям рекомендуют значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта и избегать внезапных маневров. Нужно быть внимательными, так как грозы резко ухудшают видимость на дороге. Парковаться стоит подальше от деревьев.

Пешеходам в грозу необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Их просят не укрываться под деревьями. В непогоду нельзя оставлять детей без присмотра.

В субботу в Москве жарко - макcимальная температура в городе составит 31-33 градуса. Локальные ливни в мегаполисе не дадут ощущения прохлады.

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