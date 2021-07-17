РИАМО - 17 июл. Поставки безалкогольных напитков московского производства за рубеж стабильно увеличиваются каждый год. Лидером по импорту стал Узбекистан, также в этом году столичный бизнес открыл новые рынки сбыта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В январе-апреле 2021 года московские компании экспортировали безалкогольные напитки на сумму 11,26 млн долларов, что на 58% больше аналогичного показателя прошлого года и почти на 90% — 2019 года. В структуре экспорта безалкогольных напитков основная доля приходится на газировку и другие сладкие напитки, включая соки.

«Газировку московские компании поставили за рубеж на сумму 4,17 млн долларов, прочие напитки — на 4,94 млн долларов. Поставки питьевой продукции за рубеж стабильно увеличиваются каждый год — так, экспорт газировки за первые четыре месяца этого года вырос на 117% к январю-апрелю 2020 года и на 148% к аналогичному показателю 2019 года», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, столичные компании продают за рубеж воду и безалкогольное пиво. Объемы продаж также показали рост.

Как уточнил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, лидерами по импорту московской безалкогольной продукции в январе-апреле 2021 года стали Узбекистан, Беларусь и Казахстан.

«Также в этом году московским экспортерам удалось открыть 9 новых рынков. Среди них: Саудовская Аравия, Эстония, Гонконг, Республика Корея, Панама, Бельгия и Камбоджа», — добавил Прохоров.