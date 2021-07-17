РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 июл. Трое неизвестных напали на молодого человека и украли его питбайк в деревне Ерино в новой Москве, похищенная техника может быть в Подольске.

Инцидент произошел 16 июля в 19:10 в деревне Ерино на улице Лесной у дома 60.

«Трое неизвестных напали на меня и украли мой питбайк, на котором я ездил. Возможно, что кто-то узнает технику: Motoland CRF125 с красными дисками 17/14», - сообщил «РИАМО в Подольске» пострадавший.

Он просит свидетелей инцидента и всех, кто узнает питбайк, написать ему в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/syeyolog - Александр Мартынов.