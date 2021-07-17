РИАМО - 17 июл. До конца суток в субботу местами по Подмосковью ожидаются грозы с дождем, ливень, при грозе прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 12-17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Жителям региона напомнили, что от молнии нельзя прятаться под одиноко стоящим деревом, высокими металлическими конструкциями. Лучше всего укрыться в кустарниках.

При грозе не рекомендуется топить печь, разговаривать по телефону, включать телевизор и другие электроприборы.

При сильном дожде и грозе водителям порекомендовали припарковать машину на обочине и переждать непогоду. Также автомобиль следует оставлять в гараже или подальше от деревьев.

Пешеходам на улице необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

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