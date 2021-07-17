РИАМО - 17 июл. За прошедшие сутки в Москве скончались 102 пациента с подтвержденной пневмонией и коронавирусом, сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в Москве умерли 24 275 человек, зараженных Covid-19.

Общее число выявленных в столице случаев заболевания с начала пандемии составляет 1 458 778. Победили болезнь 1 274 036 человек.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ситуация с коронавирусом начинает постепенно выравниваться. В городе наблюдается стабилизация по уровню госпитализаций. Это позволяет вернуть к плановой работе 12 стационаров, перепрофилированных ранее для лечения Covid-пациентов.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Собянин: работодатели Москвы выполнили задачу по вакцинации сотрудников. Примерно 2 млн жителей столицы прошли вакцинацию от Covid‑19 за предыдущий месяц.

- Путин заявил о преодолении коронакризиса. По словам президента, принятые меры позволят уверенно перейти к экономическому росту уже в 2021 году.

- Срок подачи данных о привитых от Covid‑19 сотрудниках в Москве продлили до 22 июля. Работодателям нужно предоставить списки привитых через личный кабинет на портале mos.ru.

- В кафе и клубах Москвы проверят антиковидные меры после отмены QR‑кодов. Все противоэпидемические требования для заведений сохраняются.

- Путин заявил о преодолении коронакризиса. В стране реализованы меры поддержки бизнеса и населения.

- Собянин поблагодарил рестораторов и москвичей за ответственное отношение к вакцинации.

Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики.

- QR‑коды отменят с 19 июля для посещения ночных клубов в Подмосковье. Однако при посещение этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Москве снимут ограничения на посещение детских игровых комнат. Нужно будет соблюдать санитарные требования.

- Запрет на проведение мероприятий в ночных клубах и барах снимут в Москве с 19 июля. С этого же дня система QR‑кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной.

- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.

- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.

- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.

- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.

- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.