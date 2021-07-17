РИАМО - 17 июл. По 8 августа нет движения поездов между станциями «Спортивная» и «Тропарево» Сокольнической линии метро. Чат-бот Александра проконсультирует пассажиров во время закрытия данного участка подземки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участок ветки временно закрыли для того, чтобы интегрировать инженерные системы станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии метрополитена и одноименной станции «красной» линии. В районе закрытого участка метро на дорогах создали выделенные полосы для автобусов КМ.

Виртуальный помощник сможет подсказать альтернативный маршрут всего за несколько секунд: Александра предложит ссылку на маршрут и покажет его на схеме метро.

Во время закрытия участка Люблинско-Дмитровской линии Александра ответила более чем на 1 тыс. обращений от пассажиров. Чаще всего узнавали, как доехать до нужной станции, какие станции сейчас закрыты и почему, когда они снова откроются.

Чат-бот Александра — персональный помощник пассажира, который круглосуточно в онлайн-режиме готов ответить на любой вопрос. Александра может не только построить маршрут, но и подсказать, как и где быстро пополнить карту «Тройка». В сложных случаях оперативно подключается оператор, работающий даже в ночное время.