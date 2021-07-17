РИАМО - 17 июл. Стартовал второй этап проходки тоннеля для пешеходного перехода через улицу Авиамоторную в столице, который приведет пассажиров в западный вестибюль одноименной станции Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Строительство перехода идет в условиях сложной гидрогеологии. Неоднородность грунтовых условий и близость железной дороги требуют от строителей нестандартных решений. Грунт на месте строительства перехода насыщен плывунами, без специальных мер нельзя было приступать к разработке», – отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что из-за сложных условий специалисты в первую очередь создали по контуру будущего тоннеля защитный экран из 26 труб.

«Каждая труба имеет диаметр больше метра и длину 75 м. Под защитой данного экрана из труб и после предварительного закрепление грунта внутри тоннеля ведется проходка пешеходного тоннеля. Это исключило негативное влияние и просадки железнодорожных путей», – сказал заммэра.

По его словам, вместе с работами в вестибюле №2 станции и пешеходном переходе строители возводят пересадку.

Как уточнил гендиректор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, возведение тоннеля разделено на 3 этапа проходки. Каждый из них включает в себя предварительное горизонтальное закрепление грунтов по технологии jet-grouting и потом проходку закрепленного участка.

По его словам, первый этап строительства пешеходного тоннеля уже выполнен. Проходку провели с помощью шахтного комбайна ITC-312 с гидравлической фрезой, который обеспечивает высокую производительность и точность при разработке грунта и монтаже тюбинговых колец.

«На втором этапе закончены работы по закреплению грунтов, приступили к проходке пешеходного тоннеля с возведением постоянной чугунной обделки диаметром 7,5 м. Этот процесс является технологически сложным, необходимо исключить любые возможные нештатные ситуации, так как проходка ведется непосредственной под железнодорожными путями с постоянным мониторингом за путями и дневной поверхностью», – сказал Жуков.

Он добавил, что сегодня из 73 м будущего пешеходного перехода через улицу Авиамоторную пройдено 32 м.

Станция «Авиамоторная» Большой кольцевой линии подземки открылась 27 марта 2020 года. До запуска всего северо-восточного участка она работает как часть Некрасовской ветки метрополитена.

Данная станция находится около проезда Энтузиастов у пересечения с шоссе Энтузиастов и железной дорогой.

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