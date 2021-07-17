РИАМО - 17 июл. Компенсационные автобусы, запущенные из-за закрытия участка Сокольнической линии метро от станции «Спортивная» до «Тропарево» до 8 августа, за утро субботы перевезли около 10 тыс. пассажиров, сообщила журналистам замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Участок ветки временно закрыли с субботы для того, чтобы интегрировать инженерные системы станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии подземки и одноименной станции «красной» линии.

«Уже на 9 утра сегодняшнего дня наши компенсационные маршруты провезли более 10 тыс. человек. Поэтому в будние дни интенсивность и плотность движения увеличится. Сегодня интервал движения компенсационных маршрутов составляет 2-3 минуты, ну а в будние дни не будет превышать 1 минуты», - сказала Темникова.

Она отметила, что для перевозки пассажиров в районе закрытого участка метро выведено более 180 автобусов.

В районе закрытого участка метро на дорогах создали выделенные полосы для автобусов.

Пассажиров призывают заранее планировать свои поездки и пользоваться объездными маршрутами. Им рекомендовали выбирать для поездок МЦК, Калужско-Рижскую и Солнцевскую линии метрополитена, добраться до которых можно на регулярных автобусных маршрутах.