РИАМО - 17 июл. Утром в субботу в аэропортах Москвы и Подмосковья отменили и задержали 39 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове 3 рейса задержано, 9 отменено. В Шереметьеве задержаны 4 рейса, 5 отменены. В аэропорту Домодедово задержано 15 рейсов, 1 отменен.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани задержаны 2 рейса.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

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