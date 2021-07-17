РИАМО - 17 июл. В субботу на территории Подмосковья и Москвы может пройти град, также прогнозируются ливни и гроза, сообщается на сайте «Метеовести».

После полудня в субботу синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами пройдут ливни с грозами, также в регионе возможен град.

Температура в Москве составит от 30 до 32 градусов, по Подмосковью – 28-33 градуса. Суббота будет десятым днем подряд с температурой выше 30 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с, при грозе ожидаются порывы. Атмосферное давление немного упадет и будет ниже нормы – 744 мм рт. ст.

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