РИАМО - 17 июл. Пятилетний мальчик, которого сбила машина на пешеходном переходе в столичном районе Солнцево, умер в больнице от полученных в результате ДТП травм, сообщает Федеральное агентство новостей.

16 июля девушка 2002 г.р., которая недавно получила водительские права, сбила троих детей на пешеходном переходе возле д. 5 по ул. Авиаторов.

Пострадавших в ДТП экстренно госпитализировали. Пятилетнего мальчика доставили в медучреждение с переломом основания черепа, он был в коме.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Также была инициирована передача данного дела из МВД в СК.