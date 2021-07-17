РИАМО - 17 июл. В главном соборе Донского монастыря в столице началась церемония прощания с рок-музыкантом и актером Петром Мамоновым, сообщает kp.ru.
Похороны музыканта пройдут в подмосковном городе Верея 17 июля.
Мамонов умер на 71-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции.
Советский и российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в столице. Он известен слушателям и зрителям по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям.
Мамонов сыграл роли во множестве фильмов, самыми известными из которых стали «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Шапито-шоу», «Остров» и «Царь».
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