РИАМО - 17 июл. Прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы — 2021» продолжается в столице, в 2020 году его участниками стали рекордные 7,5 тыс. волонтеров, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

В прошлом году призовые места заняли 20 человек и волонтерских коллективов в 7 номинациях. При этом 81 доброволец был награжден в рамках специальной номинации «Спасибо».

«Доброволец Москвы» — своего рода стартовая площадка для волонтерских инициатив. Проект дает возможность каждому рассказать о своей доброй идее, найти единомышленников и получить поддержку города», — отметила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, наставники помогут воплотить замысел участников в жизнь. Некоторые участники уже сумели превратить свои идеи в востребованные социально значимые проекты.

Конкурс проводится уже в 7 раз. Конкурсантами могут стать представители всех направлений волонтерской деятельности. К участию допускаются добровольцы в возрасте от 14 лет включительно, команды от трех добровольцев, в том числе школ, колледжей, вузов, государственных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих организаций и организаторы добровольческой деятельности (социально ориентированные некоммерческие и другие организации).

В нынешнем году конкурс «Доброволец Москвы» продлится до декабря.