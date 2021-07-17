РИАМО - 17 июл. Пять машин столкнулись в районе д. 76 на Кутузовском проспекте в Москве, в результате дорожной аварии погиб человек, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Причиной аварии стал автомобиль каршеринга, водитель которого не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В аварии погиб водитель каршеринга. Точное число пострадавших в ДТП уточняется.

ДТП произошло в ночь на субботу. На месте аварии почти на 3 часа было перекрыто движение транспорта по 3 полосам в область и по 3 полосам в центр.