РИАМО - 17 июл. Временно перепрофилированные для лечения Covid-пациентов 12 столичных стационаров возвращаются к плановой работе, сообщает оперштаб Москвы.

«Около месяца назад мы столкнулись с массовым распространением индийского штамма (коронавируса - ред.). Число новых случаев выявления коронавирусной инфекции и госпитализаций тогда достигло своих пиковых значений. В городских стационарах и федеральных центрах были открыты дополнительные койки для лечения пациентов с Covid -19», - напомнила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на сегодняшний день ситуация с коронавирусом начинает постепенно выравниваться. В городе наблюдается стабилизация по уровню госпитализаций.

«В этих условиях мы начинаем возвращать часть больниц к плановой работе», - подчеркнула Ракова.

Она отметила, что власти Москвы резервируют свыше 1 тыс. коечных мощностей в нескольких медучреждениях, чтобы быть готовыми начать прием Covid-пациентов в любой момент, если этого потребует ситуация.

«Принимать пациентов с ковидом продолжат более 14 тыс. коек. Кроме того, 7 поликлиник вернулись к обычному режиму работы. В столице остается 28 КТ-центров для диагностики коронавируса» - уточнила заммэра.

Кроме того, на территории 5 московских больниц родеры прекращают прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

В стационарах проводится специализированная санобработка, сотрудники проходят тестирование на Covid-19. Плановая медпомощь будет оказываться в соответствии с временными правилами госпитализации.

Для сохранения тренда на снижение заболеваемости необходимо поддержание высокого темпа вакцинации в столице. На сегодняшний день в мегаполисе работает порядка 300 центров вакцинации: 119 — на базе поликлиник, 116 — в частных клиниках, свыше 40 — в павильонах «Здоровая Москва», 7 — в центрах госуслуг «Мои документы», а еще в ТЦ и других популярных местах.

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Текстовая трансляция

16 ИЮЛЯ

- Собянин: работодатели Москвы выполнили задачу по вакцинации сотрудников. Примерно 2 млн жителей столицы прошли вакцинацию от Covid‑19 за предыдущий месяц.

- Путин заявил о преодолении коронакризиса. По словам президента, принятые меры позволят уверенно перейти к экономическому росту уже в 2021 году.

- Срок подачи данных о привитых от Covid‑19 сотрудниках в Москве продлили до 22 июля. Работодателям нужно предоставить списки привитых через личный кабинет на портале mos.ru.

- В кафе и клубах Москвы проверят антиковидные меры после отмены QR‑кодов. Все противоэпидемические требования для заведений сохраняются.

- Путин заявил о преодолении коронакризиса. В стране реализованы меры поддержки бизнеса и населения.

- Собянин поблагодарил рестораторов и москвичей за ответственное отношение к вакцинации.

Хотел бы поблагодарить московский бизнес за ответственное отношение к тем мерам, которые мы предпринимали, в совместной работе, которая позволила сделать дальнейшие шаги к нормализации обстановки и нормальной работе экономики.

- QR‑коды отменят с 19 июля для посещения ночных клубов в Подмосковье. Однако при посещение этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Москве снимут ограничения на посещение детских игровых комнат. Нужно будет соблюдать санитарные требования.

- Запрет на проведение мероприятий в ночных клубах и барах снимут в Москве с 19 июля. С этого же дня система QR‑кодов в заведениях общепита Москвы становится необязательной.

- QR‑коды отменят для посещения детских игровых клубов и зоопарков в Подмосковье с 19 июля. Однако при посещении этих мест должны быть соблюдены все правила санитарной безопасности.

- В Подмосковье с 19 июля отменяются ограничения по числу зрителей на массовых мероприятиях. В регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

- Система QR‑кодов в подмосковных кафе с 19 июля станет рекомендательной мерой. Предприниматели сами решат, оставлять QR‑коды в своем заведении или отменить.

- Москва с 19 июля отменяет QR‑коды для кафе. Более 2 млн человек сделали прививку от коронавируса за последний месяц в Москве.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Более 30 тыс членов клубов «Активное долголетие» прошли вакцинацию в Подмосковье. Это почти половина от общего числа участников.

- 105 Covid‑пациентов умерло в Москве за сутки. В городе выявлено 5382 новых случая заражения коронавирусом.

- Кашира является лидером по вакцинации от Covid‑19 в Подмосковье. Также в округе отмечается самая низкая заболеваемость.

- Еще 8032 пациента выздоровели после коронавируса в Москве. Также за последние 24 часа в больницы отправлены 1 474 человека с диагностированным коронавирусом.

- За сутки в России зарегистрировали 25 704 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2 484 больных. В Москве - 5 382.

- Пункт вакцинации от Covid‑19 в Гостином Дворе в Москве пользуется популярностью у молодежи. В Гостином Дворе могут прививать более 7 тыс. человек ежедневно.