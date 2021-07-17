РИАМО - 17 июл. В субботу синоптики прогнозируют жаркую погоду и локальные ливни в Московской области и столице, сообщается на сайте «Метеоновости».

Москва будет находиться на периферии антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, пройдут локальные ливни, возможна гроза. Макcимальная температура в Москве составит 31-33 градуса, в Московской области - 28-33 градуса.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 12-17 м/с. Относительная влажность воздуха составит порядка 50%.

Локальные ливни в городе не дадут ощущения прохлады. Кроме того, в субботу ожидается очень низкое содержание кислорода в воздухе и высокий ультрафиолетовый индекс.

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