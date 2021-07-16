РИАМО - 16 июл. Диетолог перечислила продукты, которые опасно покупать в супермаркете, они могут негативно отразиться на здоровье, сообщает Nation News.

Врач-диетолог Маргарита Королева считает, что за последние 15-20 лет продукты сильно изменились, поэтому случился рост аутоиммунных и онкологических заболеваний.

«Это реакция организма на продукты, которые воспринимаются чужеродными. То, что лежит на прилавках, безопасно сегодня и сейчас, но при регулярном употреблении могут возникать проблемы», — сказала Королева.

Многие продукты содержат компоненты, которые способны провоцировать болезни сердечно-сосудистой и иммунной системы, а также желудочно-кишечного тракта.

«Не стоит покупать продукты, которые через год выглядят внешне свежими. Любые рафинированные продукты. В основном это касается колбасы, масла, молока и так далее», — добавила медик.