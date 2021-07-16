РИАМО - 16 июл. Инспекторы Главгосстройнадзора начали проверку по извещению об окончании строительства теплоэлектростанции в Одинцовском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

«Застройщиком выступает ООО «Московская Энергетическая Компания», — сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Мощность ТЭЦ — 3х6 МВт. Строительство объекта обеспечит элетро- и теплоснабжением центральную часть Звенигорода и мкр. Восточный. Для покрытия растущих нагрузок выбрана высокоэффективная газотурбинная технология комбинированного производства тепловой и электрической энергии.

Строительство ГТУ ТЭЦ позволит ликвидировать дефицит тепловой энергии, сдерживающей жилищное строительство.

«Проверка на объекте продлится до 30 июля. Если инспекторами не будет выявлено нарушений, в Главгосстройнадзоре будет поднят вопрос о выдаче объекту заключения о соответствии», — добавил Гарибян.