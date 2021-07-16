РИАМО - 16 июл. Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки об освобождении семей с детьми от налога с продажи жилья, сообщает Газета.ru.

Поручение о подготовке поправки в законодательство опубликовано на сайте Кремля.

Поправки должны подготовить правительство совместно с Госдумой. Предполагается, что от налога будут освобождены семьи с детьми при продаже жилого помещения, находящегося в собственности менее 5 лет.

Полученные средства необходимо будет потратить в течение календарного года на покупку другого жилья.

Ответственными за реализацию проекта назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Доклад необходимо подготовить до 1 ноября 2021 года.