РИАМО - 17 июл. Прощание с рок-музыкантом и актером Петром Мамоновым пройдет в 09:30 субботы в Донском монастыре в Москве, похоронят артиста в подмосковной Верее.

О смерти Мамонова стало известно 16 июля на его официальной странице в Facebook. Он скончался на 71-м году жизни от последствий коронавируса. Ранее Мамонова госпитализировали в столичную больницу в Коммунарке в тяжелом состоянии. По данным СМИ, у него стали отказывать почки.

Советский и российский рок-музыкант, актер, поэт и радиоведущий Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. Известен по музыкальной группе «Звуки Му», кинофильмам и моноспектаклям. Он снимался во множестве кинолент, самыми известными из которых стали «Такси-блюз», «Нога», «Пыль», «Шапито-шоу», «Остров» и «Царь».

Ранее российский и советский актер, режиссер Владимир Машков назвал смерть музыканта и актера Петра Мамонова большой бедой. Он отметил, что Мамонов был очень светлым человеком.

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