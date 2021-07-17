РИАМО - 17 июл. Участок Сокольнической линии метро от станции «Спортивная» до «Тропарево» закрылся для пассажиров по 8 августа из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Для удобства горожан запустят автобусы КМ.

Участок временно закрыли для того, чтобы интегрировать инженерные системы станции «Проспект Вернадского» БКЛ и одноименной станции «красной» линии. Все необходимые работы проведут максимально оперативно.

Ограничения на дорогах действуют в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино. Там будут курсировать компенсационные автобусы. С 5:30 утра до 2 часов ночи будут ходить бесплатные автобусы с остановками: «Университетский проспект», «Университет», «Проспект Вернадского», «Юго-Западная». Будет запущено 180 автобусов особо большого класса.

Пассажирам также порекомендовали выбирать МЦК, Калужско-Рижскую и Солнцевскую линии метро, добраться до которых можно будет на регулярных автобусных маршрутах.

Для автобусов создали выделенные полосы. Они начинаются от съезда с моста Лужники до съезда на ул. Хамовнический Вал и на участке Теплостанского проезда, от ул. Академика Варги до Ленинского проспекта.

Ряд съездов с Лужнецкого моста, Ленинского и Комсомольского проспекта, а также выездов на проспект Вернадского и другие участки столичных дорог перекрыты. Москвичам рекомендовали заранее планировать маршруты, не мешать работе городского транспорта и по возможности не совершать поездок в зону перекрытий.​​