РИАМО - 16 июл. Московская область готовится присоединиться к квотированию выбросов по национальному проекту «Чистый воздух». Регион могут внести в перечень участников 1 сентября 2022 года, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

Проект «Чистый воздух» реализуется в России с 1 января 2020 года на добровольной основе. Его задача – снизить к 2024 году не менее чем на 20% совокупный объем выбросов в промышленных центрах. Пока обязательным квотирование выбросов является только в 12 крупнейших промышленных городах, таких как Магнитогорск, Челябинск и Норильск.

«Теперь, благодаря подписанию нового закона, список участников расширится. Возможно, что города Подмосковья тоже будут включены в новый перечень. Однако хочу подчеркнуть, что Подмосковье уже сейчас самостоятельно проводит в регионе сводные расчеты», – сказала председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

По ее словам, сводные расчеты уже начали проводить Люберцах и Балашихе. С их помощью можно прогнозировать, как будет меняться чистота воздуха от ликвидации, модернизации или создания объектов, которые загрязняют воздух.

«Результаты используются при формировании генеральных схем развития городов, регионов, промузлов, градостроительных регламентов, инвестиционных проектов. Соответственно, чтобы регулировать величины допустимых выбросов – так называемые «квоты», необходимо проводить сводные расчеты», – объяснила Полякова.

Подмосковье активно участвует в реализации федерального проекта «Чистая страна». Работает более 100 стационарных постов и передвижных лабораторий для контроля чистоты воздуха. 30 из них находятся рядом с самыми опасными для экологии объектами, например, возле КПО «Тимохово», закрытого полигона ТКО «Ядрово», закрытого полигона ТКО «Аннино».