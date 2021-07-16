РИАМО - 16 июл. Жители Дмитровского округа направили 191 проект на премию губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен». Проекты представили для всенародного голосования, которое продлится до 25 июля включительно. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С экологическим проектом выступил житель Дмитровского округа Антон Колмыков. Антон вместе с волонтерами на протяжении нескольких лет организовывают субботники на водоемах. С помощью лодок и сачков ребята благоустраивают водоемы и береговую зону. Их силами очищено 3 озера Дмитровского округа, располагающихся в поселке Деденево и в городе Дмитрове.

Основная и главная задача проекта — обратить внимание жителей на вопросы экологии, призвать людей перестать оставлять за собой мусор и принимать активное участие в благоустройстве Дмитровского округа.

«Данный проект был придуман мной лично в Дмитрове. Мы с волонтерами не первый год устраиваем субботники и организуем экологические акции на территории муниципалитета. Например, установили два экосердца по сбору пластиковых крышек в 2020 году и благодаря им и жителям, принявшим участие в акции, сдали на переработку полторы тонны крышек менее чем за год. Также установил более 10 экоконтейнеров по сбору макулатуры в такие учреждения, как МФЦ, Торгово-промышленная палата, детские сады и школы, благодаря которым 5 тонн макулатуры отправились на переработку», — пояснил Колмыков.

Голосование за проекты премии губернатора Подмосковья «Мы рядом ради перемен» проходит на сайте премия-мырядом.рф. После короткой регистрации каждый желающий может отдать свой голос за понравившийся проект.