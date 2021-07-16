РИАМО - 16 июл. Суд признал виновными троих участников организованной группы, обвиняемых в распространении биологически-активных добавок для похудения, в которых содержалось сильнодействующее вещество – сибутрамин, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее полиция установила личность 38-летней жительницы Подмосковья, причастной к распространению препаратов.

Она вовлекла в свою деятельность 30-летнюю работницу студии красоты, где сама работала руководителем. Женщины реализовывали препараты через почтовые отправления, курьерскую доставку и при личных встречах.

Организатора группы задержали во время передачи вещества, массой 240 граммов, на 1-й улице Бухвостова. В роли покупателя выступил сотрудник полиции. Во время обыска квартиры, студии и машины злоумышленницы правоохранители обнаружили и изъяли почтовые отправления, упаковочный материал, капсулы и таблетки, содержащие, согласно проведенному исследованию, запрещенное вещество сибутрамин, массой свыше 560 граммов.

Следствие УВД по восточному административному округу ГУ МВД России по г. Москве возбудило уголовное дело по статье 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих веществ).

Женщинам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Но подозреваемая не прекратила противоправную деятельность.

«С помощью супруга она стала распространять запрещенные вещества посредством почтовых отправлений от имени задержавшего ее сотрудника полиции», - рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Он добавил, что злоумышленницу задержали вместе с мужем в ее квартире в Подмосковье. В квартире были упаковки с почтовыми отправлениями, упаковочный материал, а также множество сумок, емкостей, коробок с заводскими упаковками, внутри которых находились вещества в виде капсул и таблеток. По данным экспертизы, в состав 4 402 капсул входит сильнодействующее вещество – сибутрамин, массой более 1 килограмма 115 граммов.

Следствием возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ (оборот организованной группой в крупном размере). Фигурантов посадили под подписку о невыезде и домашний арест.

Замоскворецкий районный суд Москвы признал их виновными. Организатору дали 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. На основании пункта «б» части 3.1, части 3.4 статьи 72 УК РФ (Исчисление сроков наказаний и зачет наказания) наказание считается отбытым.

Ее соучастников приговорили к 1 и 2 годам условно с испытательным сроком 1 и 3 года.