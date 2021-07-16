РИАМО - 16 июл. Строительство объездной дороги в обход села Кривандино в городском округе Шатура планируют завершить до конца сентября текущего года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы Главгосстройнадзора совместно с сотрудниками подведомственного ГБУ «Мособлстройцнил» проверили ход строительства объекта.

«Строительство ведется в графике, застройщиком выступает ГКУ Московской области «ДДС» <…> В ходе проверки инспекторами не были выявлены нарушения. Застройщику выдан соответствующий акт», - сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Согласно проекту, длина дороги составит 3 071 м. Она будет соединять автомобильные дороги Кривандино - Рошаль и Куровское - Шатура - Дмитровский Погост - Самойлиха.