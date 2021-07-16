РИАМО - 16 июл. В Московской области опубликована закупка на поставку медицинского оборудования для оснащения рентгенодиагностического кабинета, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении запроса предложений на поставку. Оборудование будет поставлено в Раменскую и Егорьевскую центральные районные больницы.

Поставка оборудования осуществляется в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируется за счет средств бюджета Московской области. Срок поставки — до конца 2021 года.