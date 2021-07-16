РИАМО - 16 июл. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников прокомментировал предложения Совета Федерации о создании специальных скоростных дорожек для средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов и сегвеев.

«Высокая плотность электросамокатов, сегвеев и моноколес на столичных улицах, которая только возросла с приходом в Москву жаркого и сухого лета, сделала еще более острой проблему безопасного использования средств индивидуальной мобильности в мегаполисе. Недавние трагические происшествия с участием СИМ катализировали общественное обсуждение, в том числе и в Совете Федерации», — отметил Шапошников.

Он отметил, что по целому ряду позиций предложения столичного парламента совпадают с мнением сенаторов. В частности, в Мосгордуме также считают необходимым установить допустимую скорость езды на СИМ для парковых и жилых зон в пределах 15 км/ч.

«Напомню, что ранее депутаты Мосгордумы собрали предложения, реализация которых позволит остановить рост числа происшествий с участием электросамокатов в столице, и обратились в правительство Москвы с инициативой незамедлительного законодательного регулирования данной сферы на региональном уровне», — добавил председатель Мосгордумы.

Помимо ограничения скоростного режима, депутаты предлагают ввести запрет на прокат и движение СИМ на территории общественных пространств, где нет специально оборудованных велодорожек.

Кроме того, также предлагается запретить езду на СИМ в состоянии опьянения, а также перевозку 2 и более пассажиров на электротранспорте. При этом в условиях недостаточной видимости, а также в темное время суток его эксплуатация будет возможна только с включенными передними и задними габаритными огнями.

«Если данные правила будут утверждены, их нарушителей начнут заносить в черный список, что в дальнейшем не позволит им пользоваться арендой средств индивидуальной мобильности в городских сервисах», — заключил Шапошников.

В 2021 году жители столицы совершили более 2,5 млн поездок на арендованных электросамокатах. При этом число происшествий с этим видом транспорта в столице растет. К примеру, доктор наук, физиолог Иван Пигарев погиб 15 июля в Москве в возрасте 80 лет во время катания на электросамокате.

Ранее начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков заявлял, что электросамокаты должны ездить только по велодорожкам.