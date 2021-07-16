РИАМО - 16 июл. Удобнее всего подать заявку на комплексный договор по газификации частных домов Подмосковья с помощью интерактивной карты, сообщает пресс-служба «Мосооблгаза».

В России и в Подмосковье продолжается программа «Социальной газификации». Газопровод до границ участка по заявке проводят бесплатно. Чтобы провести газ до дома, нужно заключить комплексный договор.

Сначала нужно найти на карте свой населенный пункт. Сделать это можно вручную или с помощью поиска. Затем необходимо выбрать свой дом и нажать на него. В окне появится информация о сроках проведениях работ и датах встреч с жителями.

Чтобы подать заявку на комплексный договор, нужно нажать на кнопку «Подключить газ». В открывшемся окне нужно корректно заполнить все поля и нажать на кнопку «Подать заявку».

На указанный телефон придет сообщение с кодом, который нужно ввести и нажать «Отправить заявку». В личном кабинете в разделе «Услуги» можно отслеживать статус заявки. Менеджер должен связаться с клиентом для уточнения данных.

Договор включает в себя: технологическое присоединение; работы по проектированию и строительству газопровода внутри участка, приобретение газоиспользующего оборудования на выбор (счетчик, котел, плита, бойлер), поставку газа, техническое обслуживание оборудования.