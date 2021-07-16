РИАМО - 16 июл. Министерство природных ресурсов и экологии России отобрало заявки для получения субсидий на рекультивацию свалок, в Подмосковье финансирование получили 6 объектов накопленного вреда, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«В числе отобранных заявок оказались и наши», - сказал зампредседателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

Всего было рассмотрено 60 заявок из 31 региона страны. По словам Разина, положительное решение по заявкам получили подмосковные полигоны: «Воловичи» в Коломне, «Сафоново» в Раменском округе, «Заволенье» в Орехово-Зуевском горокруге, «Талдомский», «Егорьевский», а также большая незаконная свалка твердых коммунальных отходов вблизи деревни Поварово городского округа Солнечногорск.

Глава ведомства отметил, что в приоритете находятся полигоны «Егорьевский» и «Воловичи», а также свалка под Поварово. В свое время на них поступало больше всего жалоб. Их в первую очередь начнут готовить к рекультивации.

Самым большим полигоном является «Сафоново», его площадь составляет 25 га.

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