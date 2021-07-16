РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. Штаб гражданских инициатив при главе городского округа заработал в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации города.



В Котельниках прошло первое заседание штаба, в рамках которого глава городского округа Сергей Жигалкин обсудил идеи и предложения активных жителей.

В состав штаба вошли жители различных возрастов и профессий, активно принимающие участие в жизни города. Кто-то здесь родился, а кто-то проживает много лет, но самое главное, что они любят город и считают его частичкой своей души.



Председатель штаба Михаил Половнев предложил девиз: «Вместе мы можем все, и даже больше». Под этим лозунгом он рассказал о инициативах, которые были предложены его участниками. В их числе: спортивные и культурные мероприятия, дни добрососедства, уроки рисования во дворах, помощь нуждающимся, озеленение территорий, возрождение велопробегов, экологические акции, совет старшеклассников и др.



Глава Котельников поблагодарил жителей за неравнодушие и отметил, что многие из них уже неоднократно проявляли активность и показывали свою любовь к городу.



Ранее Жигалкин предложил создать штаб гражданских инициатив, в который войдут жители городского округа с активной позицией.