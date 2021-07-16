РИАМО - 16 июл. Перовский районный суд Москвы признал виновными мать и отчима малолетнего ребенка. Им вынесен обвинительный приговор по пункту «е» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц), сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Уголовное дело возбудили после проверки Перовской межрайонной прокуратуры, проведенной по заявлению родного отца мальчика.

Суд установил, что мать и отчим истязали мальчика 2011 года рождения с июня 2014 года по апрель 2016. Причиной стало неприязненное отношение к ребенку. Они применяли жестокие и недопустимые методы воспитания, понимая, что он полностью от них зависит.

Самые малозначительные поводы использовались для того, чтобы систематически совершать физическое и психологическое насилие над ребенком.

В качестве наказания за проступки мать и отчим погружали мальчика головой в ванну либо ведро с водой, лишая его возможности дышать. Они связывали руки и ноги ребенка, заклеивали ему рот клейкой лентой. Малыша заставляли длительное время заниматься спортом, подвергая запредельным для такого возраста нагрузкам.

Кроме того, мать и отчим допускали унизительное и оскорбительное обращение с мальчиком.

Мать приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отсрочкой до наступления 14 лет другому ребенку 2019 года рождения. Отчиму дали 3 года и 6 месяцев колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. Мальчика передали родному отцу.