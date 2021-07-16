РИАМО - 16 июл. Сотрудники Росгвардии в новой Москве вернули пропавшего 10-летнего ребенка родителям. Как выяснилось позже, мальчик страдает аутизмом и сам ушел ночью из дома, сообщает пресс-служба столичного ГУ Росгвардии.

Рано утром на маршруте патрулирования росгвардейцы заметили ребенка, который шел один по обочине Калужского шоссе в поселок Сосенское. Мальчик плохо ориентировался в пространстве, не мог назвать свое имя и сказать, где он живет.

Сотрудники вызвали бригаду медиков, чтобы они осмотрели ребенка. Затем мальчика отвезли в отдел полиции и передали обеспокоенным родителям.

Мать ребенка пояснила, что сын страдает аутизмом. Ночью, пока все спали, он открыл дверь и самостоятельно ушел из дома.