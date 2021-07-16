РИАМО - 16 июл. В столице инициирована передача из МВД в СК уголовного дела по факту наезда на 3 детей в районе Солнцево, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В пятницу днем девушка 2002 г.р. на машине Mazda сбила 3 детей на нерегулируемом пешеходном переходе у д. 5 по ул. Авиаторов. 9-месячный ребенок находился в коляске, а дети 4 и 5 лет шли рядом. Они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Следствие обратилось в надзорный орган с просьбой передать уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) из органов полиции в производство московского главка СК.

При получении дела следователи займутся восстановлением полной картины произошедшего ДТП.