РИАМО - 16 июл. Столичная полиция проверяет сообщение о массовой драке мигрантов на ул. Героев Панфиловцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о конфликте поступило от очевидцев в пятницу около 17 часов. На место отправились сотрудники полиции и не зафиксировали противоправных действий.

По факту обращения в полицию проводится дальнейшая проверка.

В ночь с 12 на 13 июня на Зеленодольской улице в Кузьминках из-за бытового конфликта подрались около 200 приезжих из Средней Азии. 103 человек задержали, 42 арестовали на 15 суток. Всех участников драки планируют депортировать из РФ.