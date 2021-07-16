РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. Глава Котельников Сергей Жигалкин проверил ход строительства скейт-парка, сообщает пресс-служба администрации города.

Площадку для скейтбординга в Котельниках молодежное сообщество города ждет уже не первый год. И вот долгожданный старт обустройства такого места случился. Новый спортивный объект появится в микрорайоне Силикат на территории стадиона «Русские газоны». Работы проходят в рамках реализации национального проекта президента Российской Федерации. Общая площадь объекта составляет 390 кв. м.

Ребята оценили, что на площадке можно будет кататься не только на скейтбордах, но и на роликах, самокатах и спортивных велосипедах. Для тех, кто серьезно увлекается или хочет повысить навык владения спортивными средствами передвижения и выучить эффектные трюки, - здесь будет располагаться 6 специальных фигур, включающих в себя рампы, спайны, подиумы и рейлы. Сейчас на объекте ведутся работы по обустройству подбетонного основания. Со следующей недели приступят к установке фигур на основание и их заполнению щебнем и каркасной сеткой.

Обустройство площадки должно завершиться уже к концу августа. Открытие для любителей этих видов спорта и всех жителей города будет проходить в торжественной обстановке.