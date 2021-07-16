РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Сотрудники ГИБДД подмосковного Подольска 17 и 18 июля проверят водителей округа на трезвость, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Госавтоинспекция информирует, что в целях предупреждения ДТП и профилактики дорожно-транспортного травматизма с участием нетрезвых водителей в предстоящие выходные, 17 и 18 июля на территории округа сотрудники ОГИБДД УМВД России по Подольску проведут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств на выявление состояния опьянения.

Информацию об управлении транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения, горожане могут сообщать в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15 и 8(496)754-66-38.