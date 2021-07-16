РИАМО - 16 июл. Глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный посетил предприятие «Братья Чебурашкины», где запустили новую линию производства безлактозных продуктов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники получили благодарственные письма за высокий профессионализм в системе агропромышленного комплекса на территории округа.

«Предприятия Дмитровского округа не стоят на месте, и регулярно внедряют и тестируют новые продукты. Так, сегодня агрохолдинг «Братья Чебурашкины» выпускает безлактозные продукты, которые становятся все более востребованы у жителей», — отметил Поночевный.

Агрохолдинг «Братья Чебурашкины» стал победителем Международной молочной недели в Угличе. Золотую медаль предприятие получило за новинку - безлактозные сливки жирностью 10%, а ряженка из цельного молока семейной фермы взяла серебряную награду.

Продукция агрохолдинга реализуется более чем в 1 тыс. торговых точек Подмосковья, Москвы и Санкт-Петербурга. Компания производит уникальные продукты. Например, безлактозное цельное молоко и питьевой йогурт, термостатные и безлактозные йогурты из цельного молока и другие.

Всего на территории округа молочную продукцию производят 5 предприятий, их оборот достигает 120 тыс. тонн продукции в год.