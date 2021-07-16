РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Восьми ветеранам Великой Отечественной войны Подольска в пятницу вручили мобильные телефоны с большим экраном, сообщил «РИАМО в Подольске» депутат округа Сергей Кулев.

В пятницу Кулев совместно с активистами движения «Волонтеры Победы», общественником Ренатом Мухамеджановым и членом молодежного парламента Юлией Кукиной вручили мобильные телефоны ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

«Мы вручили восемь телефонов в рамках акции «Мобильные бригады помощи». Каждый ветеран получит мобильный телефон с большим экраном и крупными кнопками», - сказал Кулев.

Ранее мобильные телефоны с большим экраном и крупными кнопками вручили 3 ветеранам Великой Отечественной войны из Подольска.