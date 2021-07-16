РИАМО - 16 июл. Московский городской суд приговорил 29-летнего гражданина Республики Таджикистан Адхама Кузиева к 18 годам колонии строгого режима за убийство, изнасилование и ограбление 75-летней жительницы юго-запада столицы, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Установлено, что 26 января 2020 года Кузиев выследил на улице пожилую женщину, чтобы ограбить ее. Он прошел за ней до ее квартиры, а когда женщина открыла дверь, он зашел вместе с ней. На просьбу покинуть квартиру он ответил ударом в лицо, от которого пенсионерка упала и ударилась головой.

Затем преступник похитил из квартиры более 41 тыс. рублей. После этого он изнасиловал потерпевшую и причинил ей повреждения.

Чтобы скрыть следы преступления, Кузиев задушил женщину и покинул квартиру через окно.

Также суд постановил взыскать с подсудимого 700 тыс. рублей морального ущерба родственникам погибшей.

Злоумышленник признан виновным по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление), п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей), ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Приговор в законную силу не вступил.