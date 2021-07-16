РИАМО - 16 июл. Сотрудники московского пожарно-спасательного гарнизона совместно с представителями общественных добровольных организаций с начала года спасли более 250 животных. Среди них: кошки, собаки и даже экзотические виды, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Многих питомцев спасатели вынесли из горящих домов.

Более 70 животных извлекли из конструкций, где их зажало. А сами они выбраться не могли. Порядка 50 - в том числе птиц – спасли из люков, подвалов, труб и других труднодоступных мест. В числе лидеров спасатели называют любителей высоты. Свыше 40 животных сняли с деревьев козырьков, подъездов и крыш.

Некоторые путались в проводах. Кого-то спасатели доставали из воды, а некоторых животных отлавливали, чтобы вернуть в привычную среду обитания.