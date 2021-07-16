РИАМО - 16 июл. На территории столицы на сегодняшний заключено и действуют 81 650 договоров долевого участия на 20 млн «квадратов» жилья, строящегося в рамках проектного финансирования, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Девелоперский рынок перевели на проектное финансирование два года назад.

За это время в рамках «новой» схемы привлечения денежных средств граждан-участников долевого строительства на эскроу-счетах аккумулировано свыше 887 млрд рублей. При этом сумма заключенных кредитных договоров с застройщиками составляет более 1,6 трлн рублей», – пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Первое место среди банков, кредитующих застройщиков по проектному финансированию, у Сбербанка (37%). На втором месте ВТБ (18%). В пятерку входят банки Дом.РФ, «Открытие», МКБ.

Сейчас более 63% проектов возводится в столице с привлечением эскроу-счетов.

По «старой» схеме реализуются 30% проектов. Оставшиеся 7% приходятся на недвижимость, возводимую за счет застройщиков, и объекты в рамках «Дорожной карты».