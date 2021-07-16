РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 июл. Работники Балашихинской 201-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли потерявшемуся мужчине выбраться из лесного массива национального парка «Лосиный остров», сообщается на странице Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» по Балашихе в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу в единую диспетчерскую службу 112 обратился житель Балашихи 1956 года рождения, который сообщил, что пошел собирать ягоды недалеко от Алексеевского пруда, расположенного в городском округе, углубился в лес и заблудился.

«Мы оперативно прибыли на место. Чтобы морально поддержать мужчину, постоянно поддерживали с ним телефонную связь. Совместно с нами в поисках приняли участие сотрудники Лесной охраны парка «Лосиный остров» и добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», – сказал старший смены спасателей Олег Калмыков.

Он добавил, что по координатам, переданным им диспетчером службы-112, они определили местоположение мужчины и приступили к поискам.

Через час поисков спасатели вышли к заблудившемуся мужчине и вывели его из леса. Спасательная операция была завершена.