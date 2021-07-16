РИАМО - 16 июл. Следователи возбудили уголовное дело после того, как в бассейне фитнес-клуба на юго-востоке столицы утонул мужчина, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 19 июня 27-летний мужчина плавал в бассейне спортивного учреждения, расположенного на Михайловском проезде. В процессе он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Через некоторое время это заметили сотрудники центра и вызвали скорую, но мужчина уже умер.

Судебно-медицинская экспертиза заключила, что он скончался от утопления.

Расследование уголовного дела по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека) продолжается. Следователи изъяли и отсмотрели видеозапись, сейчас изучаются служебная документация центра и должностные инструкции сотрудников.