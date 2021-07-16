РИАМО - 16 июл. Столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за возможного ливня и грозы в пятницу и в ближайшие дни, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

«По прогнозам синоптиков, сегодня и до вторника в столице при сохранении жаркой погоды ожидаются локальные ливни, грозы, местами град, порывы ветра до 20 м/с. В понедельник в отдельных районах города может выпасть до половины месячной нормы осадков июля», - сказал Петр Бирюков.

По его словам, все городские службы получили соответствующее указание. Для координации работы создан оперативный штаб.

Заммэра рассказал, что в мегаполисе круглосуточно дежурят 1,5 тыс. работников аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. В случае повреждения электропередач, они готовы оперативно выехать и устранить поломку.

Электросетевым организациям указали заранее подготовить источники аварийного питания. Перед началом непогоды проверяют и чистят системы водоотведения столицы. В местах возможного скопления воды дежурят бригады «Мосводостока».

Бирюков посоветовал москвичам не выходить на улицу во время грозы, не парковаться и не прятаться под деревьями. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

«В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляется в смс-сообщениях, транслируется на городских видеоэкранах», - отметил Петр Бирюков.

В заключение он добавил, что работники пожарно-спасательного гарнизона патрулируют зоны отдыха и парки, чтобы предупредить людей о непогоде.