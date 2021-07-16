РИАМО - 16 июл. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал двум предприятиям займы на общую сумму 500 млн рублей. Средства пойдут на расширение производства, сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.

Льготные займы получили производитель колбасных изделий и продуктов из мяса «Царицыно» и изготовитель нетканых материалов «Нетканика».

«С начала года мы оказали такую поддержку уже четырем предприятиям на общую сумму 650 миллионов рублей. Всего с 2017 года 22 промышленных предприятия получили займы почти на три миллиарда рублей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что надежность кредитора и сниженные процентные ставки (максимальный размер 4%) позволяют промышленникам строить планы и развиваться.

Ранее «Царицыно» уже получило два займа на общую сумму 100 млн рублей. Они ушли на закупку сырья и материалов. Эти 200 млн рублей компания направит на поддержание экспорта своей продукции.

В 2016 году предприятию был присвоен статус промышленного комплекса, который дает ряд льгот от правительства города.

«Нетканика» направит деньги на расширение существующего и создание нового производства нетканых материалов с высокими барьерными свойствами. Общий объем инвестиций составит 429 млн рублей, из которых 129 млн – это собственные средства компании.

«Ожидается, что в результате реализации проекта выручка «Нетканики» вырастет более чем на 20% к показателю 2020 года, а налоговые отчисления в столичный бюджет в течение срока предоставления займа превысят 240 миллионов рублей», - сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Он добавил, что на предприятии появится порядка 25 новых рабочих мест.

Инвестиционный проект позволит компании обеспечить российский рынок материалами для изготовления одноразовых масок и защитных костюмов для медицинского персонала, средств детской и взрослой гигиены, а также снизить зависимость от импорта подобной продукции.