РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 июл. Начальную школу на 300 мест планируют построить в коммунальной зоне «Красногорск - Митино» к 2023 году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству блока начальных классов опубликовано в пятницу в Единой информационной системе в сфере закупок.

Согласно проекту, трехэтажное здание начальной школы в коммунальной зоне «Красногорск - Митино» рассчитано на 300 мест. Предусмотрено комфортное спортивное ядро с площадками для сдачи ГТО и гимнастики, а также детские игровые комплексы.

Строительство будет осуществляться в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансироваться за счет средств бюджетов Московской области и городского округа Красногорск. Завершить его планируется к 2023 году.